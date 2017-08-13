В Россию для переговоров прибыла вице-президент Венесуэлы

Для переговоров в Россию прибыла вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Данные переговоры проходили с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Родригез получила теплые слова, но мало обещаний немедленной помощи для ее страны, пострадавшей от кризиса.

Россия будет продолжать оказывать «законную гуманитарную помощь» Венесуэле, которая сталкивается с «циничной кампанией» Соединенных Штатов и его союзниками против президента Николаса Мадуро, сказал Лавров, после переговоров с Родригес в Москве.

«Мы считаем, что лучший способ помочь венесуэльцам — это расширить практическое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», - сказал он.

Со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, на «президентском уровне» не обсуждается вопрос о финансовой помощи Венесуэле. Также он добавил, что у президента Владимира Путина нет времени на встречу с Родригес.

«Мы надеемся, что наши венесуэльские партнеры в кратчайшие сроки разрешат политические и экономические трудности, которые в настоящее время проявляются в их стране», - сказал Песков журналистам.

Хотя Россия продолжает публично поддерживать Мадуро в качестве стратегического партнера в Латинской Америке, российский безразличный ответ на просьбу о помощи подчеркивает тот факт, что все более широко признается тот факт, что катастрофическая экономика Венесуэлы уменьшает общественную поддержку страны, поскольку лидер оппозиции Хуан Гуайдо стремится получить власть при поддержке США и многих других региональных стран.

Путин и высокопоставленные чиновники, конечно, сочувствуют своему венесуэльскому союзнику, но они понимают, что правительство Мадуро вряд ли переживет кризис в долгосрочной перспективе и что не имеет смысла отправлять деньги.