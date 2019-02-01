Хуан Гуайдо возвращается в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо третьего марта покинул эквадорский город Салинас после того, как объявил о своем возвращении в Венесуэлу и сказал, что проведёт новый парад в понедельник утром.

Второго марта Гуайдо прибыл в Салинас, чтобы провести встречу с президентом Ленин Морено, завершив тур, в котором приняли участие такие страны, как Бразилия, Парагвай, Аргентина и Эквадор.

Из местного аэропорта Салинас президент национального собрания Венесуэлы вылетел на самолете эквадорских военно-воздушных сил ближе к полудню воскресенья, хотя власти не уточнили, в каком направлении он идет.

Его возвращение в Венесуэлу является открытым вызовом решению Верховного суда, которое запретило ему покидать территорию Венесуэлы в конце января.

Его первое появление за пределами Венесуэлы было неделю назад, когда он неожиданно прибыл на концерт Venezuela Live Aid, организованный 22 февраля миллионером Ричардом Брэнсоном на колумбийско-венесуэльской границе. Там он также присутствовал, чтобы поддержать неудавшуюся попытку доставить гуманитарную помощь в нефтяную страну.

Возвращение Гуайдо представляет собой проблему для президента Николаса Мадуро, который должен решить, арестовать ли его и вызвать сильную международную реакцию или позволить ему войти спокойно, подрывая авторитет судебной власти.