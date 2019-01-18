В комитете Госдумы поддержали поправки в законопроекте о фейковых новостях

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении с учетом подготовленных поправок законопроект, устанавливающий наказание за оскорбление в интернете власти или госсимволов.

Глава комитета Леонид Левин рассказал, что в законопроекте к следующему чтению уточняется порядок блокировки ресурса. Если раньше доступ ограничивался без предварительного требования удалить информацию, то в новой версии предлагается блокировать ресурс в течение суток после того, как Роскомнадзор отправит соответствующее уведомление.

Господин Левин добавил, что в новой версии информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

«Если хорошо пройдет второе, то надеемся, что в четверг будет третье»,— добавил депутат. Он также отметил, что во время второго чтения 6 марта к законопроекту могут быть предложены дополнительные поправки.

Ранее замглавы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и строительству Людмила Бокова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявила, что административный арест за оскорбление госсимволов может быть исключен из законопроекта.

Напомним, на рассмотрение Госдумы находятся законопроекты, устанавливающие ответственность за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти и распространение фейковой информации в СМИ. Их внесли глава комитета Совета федерации по законодательству Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. За оскорбление власти и госсимволов предусматривается наказание в виде штрафа от 1 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Документы уже были приняты Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению группа депутатов предложила кратно увеличить штрафы за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. Людмила Бокова считает эту поправку излишней.