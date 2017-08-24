Хилари Клинтон отказалась от президентской гонки а 2020 году

Бывший секретарь США Хилари Клинтон отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Она уже два раза участвовала в предвыборной гонке, но оба раза не увенчались успехом и она «вечно вторая».

Выборы пройдут в 2020 году, и Клинтон сказала, что точно не будет баллотироваться. Она собирается продолжать работу и настаивать на своих убеждениях. Сейчас она ведёт простую жизнь без политических разногласий и прочих конфликтов. Она ведёт жизнь обычной писательницы и бабушки своих внуков.

Напомним, что недавно стало известно, что Хилари Клинтон вскоре в третий раз станет бабушкой сына её дочери Челси.

Если же говорить о её политической карьере, то она началась в 2000 году. В том году она одержала победу на выборах сенатора Нью-Йорка. Благодаря её амбициям, она быстро достигла лидерства в Демократической партии, а в 2006 году повторила своё достижение и победила на выборах в Нью-Йорке.

В роли кандидата на пост президента страны она выступила в 2008 году, но тогда она уступила Бараку Обаме. И после своего поражения она вступила в должность государственного секретаря Соединённых Штатов Америки. Затем в 2016 году баллотировалась в президенты и составляла конкуренцию нынешнему президенту Америки Дональду Трампу. Тогда она победила по числу голосов избирателей, однако проиграла из-за голосов коллег выборщиков.

В ноябре вышла статья в газете, где было написано, что Хилари Клинтон не собирается сдаваться и будет пробовать повторно получить статус президента Белого дома. Однако, сама Хилари заявила, что отказывается от этой идеи, так как на момент выборов ей будет уже 73 года и у неё не всё в порядке со здоровьем.

Дональд Трамп сказал, что хотел бы ещё раз попробовать посоревноваться с Хилари Клинтон. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter ещё в 2017 году. Ему задали вопрос: «Будет ли жуликоватая Хилари Клинтон участвовать в выборах 2020 года?», на что президент ответил: «Я надеюсь».

Трамп и его сторонники считали, что в случае выдвижения Клинтон в президенты действующий глава Белого дома сможет победить ее, как и в прошлый раз. Вместе с тем те, кто выступает активно против политики действующего президента США, могли бы в качестве протеста отдать свой голос именно в поддержку Клинтон, даже если не являются ее сторонниками.

Есть и те, кто видит в ней системного профессионального политика, который сможет снизить градус противостояния в американском обществе, а также наладить отношения США и Европы.

После заявления Клинтон о нежелании идти в президенты все внимание будет приковано к ее бывшему сопернику по праймериз — левому демократу Берни Сандерсу. Политик недавно заявил, что пойдет на выборы в 2020 году.

«Мы вместе в 2016 году начали нашу кампанию как политическую революцию, и сегодня мы должны закончить нашу революцию и внедрить идеи, за которые боролись», — заявил Берни Сандерс в недавнем видеообращении к сторонникам.

«Наша кампания не только том, чтобы победить Дональда Трампа, самого опасного президента в современной истории США. Наша кампания состоит в том, чтобы перестроить нашу страну и создать правительство, основанное на экономической, расовой, социальной и экологической справедливости», — говорил Сандерс.

О своем желании выдвигаться в президенты от демократов также заявили бывший член администрации Барака Обамы Джулиан Кастро, бывший член конгресса США Бето О' Рурк, конгрессвумен от штата Гавайи 37-летняя Тулси Габбард.

Среди потенциальных участников демократических праймериз также называют бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.