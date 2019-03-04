Что понесло за собой возвращение Гуайдо?

Волна политических волнений в Венесуэле вступает в новую фазу. 4-го марта Хуан Гуайдо избежал собственного задержания и вернулся в торжествующую страну.

Президент Национального собрания, признанный временным президентом более чем 50 правительствами, вернулся после того, как бросил вызов Николасу Мадуро, уехав из страны более недели назад несмотря на то, что это было запрещено судьей. Он совершил это коммерческим рейсом, проникнув Венесуэлу через международный аэропорт Майкетии (Каракас), Гуайдо не мог бы приземлиться и пройти иммиграционный контроль без одобрения Мадуро.

Появление Гуайдо со стороны Майкетии может быть истолковано как признак слабости Николаса Мадуро, который, как никогда ранее после жестокого ответа, который он дал 23 февраля на границе, по мнению ряда лидеров оппозиции, оказался под международным давлением.

Также не проясняется вопрос о том, что высшее военное командование решило не подчиняться еще одной попытке оказать давление на вновь прибывшего лидера оппозиции, чтобы сломить его после дезертирства более 700 солдат в последние недели.