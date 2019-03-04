Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в понедельник предупредил, что любая угроза безопасности лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо будет иметь «быстрый ответ», поскольку политик прибыл в свою страну после посещения нескольких стран Южной Америки.

«Любая угроза, насилие или запугивание против него недопустимы, так как это понесёт за собой быстрый ответ», - сказал Пенс в Твиттере, хотя есть опасения, что Гуайдо может быть задержан за то, что он нарушил судебный приказ Николаса Мадуро, согласно которому ему запрещено покидать Венесуэлу.

Пенс также сказал, что безопасное возвращение Гуайдо является вопросом «очень важным для Соединенных Штатов», и предупредил, что «мир наблюдает».

Ответственный президент возвратился в Венесуэлу 4-го марта через аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и направился к площади Альфредо Садел в Каракасе, где его ждали члены нескольких дипломатических делегаций вместе с гражданскими лицами, которые были мобилизованы с раннего утра.