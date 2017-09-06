Министра здравоохранения Скворцову обвинили в дешёвом пиаре на больных

Министр в который раз спасает пассажира на борту самолёта.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова часто летает в самолётах, виду её профессии. И вот уже третий раз ей попадается пассажирка, которой стало плохо и которой срочно необходима помощь. Однако министра здравоохранения Скворцову уже обвинили в дешёвом пиаре на больных.

Так, в в 2016 году министр оказала неотложную помощь пассажирке рейса Москва - Нью-Йорк. Диагноз оказался серьёзным - «очаговое поражение головного мозга с неопределяемым артериальным давлением». Примечательно, что у министра при себе оказались необходимые препараты для того, чтобы помочь женщине и вывести её из бессознательного состояния. За этот подвиг Скворцова получила премию «Щит и Роза», за самоотверженность и профессионализм.

А ранее, в 2013 году, Скворцова помогла пассажирке летевшей в Хабаровск. Женщина уже находилась в полуобмороком состоянии, и у политика снова оказались необходимые лекарства для помощи больной. Однако не уточняется, какой диагноз и чем лечили больных.

И вот, сегодня снова чудо на борту рейса Москва - Ташкент. Скворцова, естественно, находилась на борту самолёта со своей чудо-аптечкой. И как в предыдущих случаях было объявлено по громкой связи, что в эконом-классе требуется врач. Конечно же министр отозвалась и пришла на помощь из своего бизнес-класса.

А дальше история повторяется - у Вероники Скворцовой нашлись лекарства и от недуга жительницы Узбекистана. Каждый раз лекарства достаются из личной аптечки, но никогда не говорится о препаратах.

Как отметила блогер Елена Миро, это дешевый пиар на «больных», которые якобы случайно попадаются министру в рабочих поездках. Занимаясь таким пиаром, министр предпочитает умалчивать о том, в каком удручающем состоянии находятся больницы некоторых регионов, что множество больниц вовсе закрываются.

Такие неудобные факты проще умолчать, а лучше показать какой министр профессионал и подать пример другим членам правительства. Тем более, что в России система здравоохранения не хуже чем в Америке, Германии или Израиле - так заявляла сама Скворцова год назад. Осталось только найти в стране эти медучреждения, которые лечат не хуже западных ведущих клиник и рассказать всем, кто вынужден лечиться заграницей.