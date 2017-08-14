В США захотели закончить войну в Афганистане

В американском Конгрессе решают вопрос о принятии законопроекта, созданного для того, чтобы закончить кровопролитие на территории Афганистана. Как известно, война на этой территории продолжается уже на протяжении двух десятилетий и в ней принимают участие военные силы правительства Афганистана, поддерживаемое НАТО и движение «Талибан», которых поддерживают пакистанские спецслужбы.

Во вторник прошло заседание Конгресса Соединённых Штатов Америки, в котором они должны были утвердить законопроект об окончании военных действий на территории Афганистана. В случае принятия законопроекта, военнослужащие, находящиеся на боевой территории , должны будут покинуть её и тогда Америка объявит о победу в течение 45 дней должны будут разработать план, который должен будет организованно и мирно вывести все войска с территории Афганистана.

Также после принятия законопроекта в федеральном правительстве выплатят гонорар размером $2,5 тысячи более 3 миллионам военных. Сообщается, что эти выплаты обязуются выдать в течение года.

«Бесконечная война ослабляет нашу национальную безопасность, грабит нынешнее и будущие поколения посредством стремительно растущего долга и создает новых врагов, которые угрожают нам, - подчеркнул Пол. - Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно, вернуть их [американских военнослужащих] домой и, в первую очередь, учитывать потребности Америки». Он отметил, что с октября 2001 года было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, а сами военные действия обошлись бюджету в более чем $2 трлн.

По словам Юдолла, скоро в Афганистан на ротационной основе прибудут американцы, «чтобы участвовать в войне, которая началась еще до их рождения». Ряд организаций по защите ветеранов США уже поддержали инициативу сенаторов.

В настоящий момент вашингтонская администрации ведет переговоры с движением «Талибан» о прекращении военного конфликта. Как отмечают американские СМИ, на переговорах обсуждается сокращение примерно вдвое в течение следующих нескольких месяцев дислоцированного в Афганистане контингента из 14 тыс. военнослужащих. Американские войска, сообщает пресса, покинут страну в течение следующих трех-пяти лет.