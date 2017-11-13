82-летний президент Алжира баллотируется на пятый срок

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика представил свою кандидатуру на пятый президентский срок, пока он остается в больнице в Женеве. Всё это несмотря на мобилизацию против него, которая находит резонанс в стране с января.

Он хвалился в течение долгого времени за восстановление мира в Алжире после десятилетия гражданской войны (1991-2002 годы). 82-летний Бутефлика, которого многие называют «мумия», теперь выглядит как человек, который цепляется за власть после 20 лет мандата, с ухудшающимся состоянием здоровья, которое мешало ему выступать с публичной речью в течение 7 лет.

Из-за этого целое поколение людей, которые знали только одного президента, - многие, кто никогда не слышал, чтобы он говорил, призывали к демонстрациям с начала января, после того как родственники президента объявили о своем намерении претендовать на пятый срок.

Кандидатура на выборах 18 апреля была официально зарегистрирована в это воскресенье 3 марта в Конституционном совете с обещанием, что Бутефлика назначит новые выборы до конца своего возможного пятого срока после одобрения пакета реформ.