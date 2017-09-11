Депутат от «Единой России» негативно высказался о пенсионерах и малоимущих

Волгоградский депутат, избранный народом, Гасан Набиев, негативно отозвался о пенсионерах, чья пенсия составляет меньше прожиточного минимума.

На очередном собрании областной Думы, по решению вопроса о проекте, связанном с социальными доплатами к пенсии тем, кто получает меньше прожиточного минимума, депутат от «Единой России» Набиев отозвался о пенсионерах и малоимущих, как о тунеядцах и заявил, что они сами виноваты в том, что стали малоимущими.

Гасан уже успел извиниться за некорректность в своих словах и выразил свое недовольство к тому, что люди, которые усердно работали и те, кто являлся бездельником, имеют одинаковую пенсию, иногда даже меньше. Он заявил, что вся эта несправедливость из-за прежней пенсионной системы и с этим необходимо бороться. Данный проект по социальным прибавкам пенсионерам был рекомендован к одобрению комитетом по труду и соцполитике.

Высказывания Гасана Набиева еще будут рассмотрены на комиссии по этике - заявила «Единая Россия».



