Россия разоблачила около 600 иностранных шпионов

Россия разоблачила деятельность 129 иностранных шпионов и 465 человек в иностранных спецслужбах за прошедший год, благодаря спецоперациям российских служб. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин на заседании совета директоров Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Он также отметил, что иностранные шпионские агентства пытались влиять на политические события в России.

В Россию так же было произведено значительное количество вторжений с компьютеров. Российский президент также предупредил, что число скоординированных кибератак, направленных против России, увеличилось в 2018 году и достигло 17 000 человек. И он предупредил, что мы должны быть готовы к дальнейшему росту операций такого типа.

Критика российского президента в связи с тем, что страна сосредоточилась на иностранных шпионах, возникла в то время, от России начали требовать ответы на Западе на фоне нескольких шпионских скандалов. Например, такими как двойное отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Ингатерре, приписываются Москве британскими чиновниками. Даже сегодня Кремль решительно отрицает любую причастность.

Путин подозревает, что иностранные спецслужбы стремятся «повысить свою активность» и влиять на процессы, происходящие в России, пытаясь иметь «доступ к информации политического, экономического, научного и технологического характера». Поэтому Путин отметил, что российские службы должны гарантировать «надежную работу» при противодействии этим попыткам. Действующие в России законы предусматривают наказание в виде шпионажа от 10 до 20 лет лишения свободы.