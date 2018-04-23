В КНДР провели испытания систем ракетной обороны

5 мая Северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что проведенные накануне запуски ракет являются тренировочными.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и руководил подготовительным процессом. По заявлению пресс-службы Госсовета, лидер Северной Кореи организовал учения для проверки боеспособности переднего и восточного участков предполагаемого фронта, в районах возможных ракетных ударов. Основной целью учений является оценка и проверка умений военнослужащих в оперировании дальнобойными ракетными установками и крупнокалиберными орудиями большой дальности, а также навыков управления тактическим оружием и проверка боеспособности вооружения, расположенного в оборонительных частях.

Учения прошли успешно, что несказанно порадовало Ким Чен Ына. Проведение испытаний лидер объяснил необходимостью республики быть способной отстаивать свою суверенность и экономическую независимость.