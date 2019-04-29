Российский политик посоветовал Владимиру Зеленскому «не креативничать»

Российский политик, по совместительству глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников порекомендовал молодому президенту Украины Владимиру Зеленскому «не креативничать» в вопросах по Донбассу. Такое заявление Калашников озвучил вчера, 4 апреля, дав интервью радиостанции «Говорит Москва».

Политик советует, новому украинскому лидеру, соблюдать минские соглашения. Он предлагает «отвести войска и дать возможность провести выборы», при этом он советует Зеленскому перестать креативничать; под этим он подразумевает бывшую «работу» шоумена, которую к слову, по его мнению, стоит оставить в прошлом.

Калашников объяснил, что «эти меры» соответствовали бы минским договоренностям и помогли прийти к миру. «Вот это было бы очень креативно» - утверждает он.

Отметим, что накануне Владимир Зеленский выступил с призывом: «стать быстрыми, умными и креативными». Он также намекнул, что у его команды «есть чем ответить РФ».