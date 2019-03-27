Минтруд России отменит бумажные сертификаты на материнский капитал

Минтруд России к 2020 году планирует выдавать электронные сертификаты на маткапитал, вместо бумажных. Женщин, родивших второго ребенка, будут вносить в цифровой реестр.

Теперь семьям не будут выдаваться бланки, а право на получение выплат будет занесено в реестр. Выписку можно получить в органах соцзащиты или МФЦ. Работа проводится в рамках оптимизации оказания госуслуг. Позже это коснется всех сфер деятельности в стране.

Как сообщили в ведомстве, бумажная волокита закончится к началу июля 2020 года. В приказы министерства внесут изменения, по которым россияне смогут получать все необходимые выписки и справки удаленно, а все нужные документы в электронном варианте.

Напомним, программа поддержки материнства действует в России до 2021 года. Сумма денег при выдаче сертификата составляет 453,026 тыс. рублей. Средства можно использовать на погашение ипотеки, покупку недвижимости, образование ребенка или на пенсию матери.