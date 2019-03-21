«Привет Трампу»: Эксперты установили, зачем КНДР запустила свои ракеты

Их дальность была от 70 и до 200 километров. При этом, они не были баллистическими, то есть, формально, Пхеньян не нарушил договорённости.

Официальная версия заключается в проведении учений для проверки навыков военнослужащих обращаться с возможностями тактического управляемого оружия и дальнобойных реактивных орудий крупных калибров. Эксперты склонны думать иначе. По их мнению, КНДР запустила свои ракеты, чтобы передать своеобразный «привет Трампу».

В частности, Константин Косачёв, возглавляющий в Совфеде комитет, занимающийся международными делами, сообщил, что пуски носят, скорее, политический характер.

Политик считает, что таким образом КНДР показывает, что договариваться следует непосредственно с ней, а не с кем то третьим. Помимо того, Пхеньян лишний раз подтверждает, что не пройдёт ни запугивание, ни силовое давление.

Однако, у такой версии есть и оппоненты. Они отмечают, что проведённые Северной Кореей пуски ракет являются лишь очередной проверкой их готовности, а также способностей личного состава ими управлять.

Тем более, что запуски происходили одновременно, с проведением США в этом регионе учений своих военно-воздушных сил. КНДР параллельно продемонстрировала свои возможности.

Некоторые эксперты полагают, что любые учения, проводимые Пхеньяном, находятся на особом контроле, как будто там намерены запустить «звезду смерти». Аналогичные мероприятия в других странах остаются абсолютно без внимания.

Проведённые КНДР ракетные учения стали первыми после того, как в феврале Дональду Трампу не удалось ни о чём договориться с Ким Чен Ыном.