«Быстрый и маневренный»: Российский истребитель МиГ-29 сводит НАТО с ума

Не случайно эта боевая машина до настоящего времени применяется на вооружении различных стран. Она уже была многократно проверена в боевых действиях.

Российский истребитель получился на удивление быстрый и маневренный. Усовершенствованный МиГ-29 по-прежнему сводит НАТО с ума. Американские самолёты по многим параметрам продолжают ему проигрывать.

МиГ-29 – это первый российский реактивный истребитель, относящийся к четвёртому поколению. Некоторыми недостатками является устаревшая электроника и ограниченный диапазон действия.

Первые МиГ-29 заступили на боевое дежурство ещё в 1982 году. Уже тогда они получили в НАТО название «Fulkrum». Его репутация у западных стран была настолько страшной, что именно этот самолёт лёг в основу одной из компьютерных игр.

США, как только появилась возможность, незамедлительно закупили у Молдавии двадцать один МиГ-29. Они используют их для тренировок своих пилотов, которые часто убеждаются, что, даже в устаревшей вариации, российский истребитель по многим параметрам продолжает превосходить американские самолёты аналогичного класса.

Главное в МиГ-29 – это то, что он очень быстрый и маневренный. Истребитель опережает F-16 при любом повороте. Помимо того, у него очень большие углы атаки.

На вооружении ещё во времена Советского Союза имелась ракета, управляемая через инфра-красный прицел на шлеме лётчика. Пилоту достаточно было лишь взглянуть на цель.

Дополнительным достоинством МиГ-29 было то, что он мог взлетать с неподготовленных взлётно-посадочных полос.

Общее количество выпущенных МиГ-29 составило 1600 боевых машин.