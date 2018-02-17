«Никак не доходит?»: Во время выступлений Порошенко военнослужащие ВСУ продолжают падать

В очередной раз это случилось во время его выступления в Авдеевке. Это часть Донецкой области находящаяся под контролем Киева.
Случилось то, что и следовало ожидать. Во время выступлений Порошенко военнослужащие ВСУ продолжают падать. Это выступление украинского президента, посвящённое «великим достижениям под его мудрым руководством», не стало исключением.
Одна из девушек в военной форме, стоящая рядом с ним во время этого выступления, буквально, рухнула, как подкошенная. Это произошло в тот самый момент, когда Порошенко увлечённо повествовал о том, каким новым вооружением уже в самом ближайшем времени станут обладать ВСУ.
К чести украинского президента, он прервал выступление и сам помог доставить упавшую к медикам. Те, видимо уже привычные к подобным инцидентам, находились неподалёку.
Затем Порошенко продолжил свою речь, сообщив ещё и о повышении зарплаты военнослужащим.
В Сети уже шутят, видимо, давно пора, если врага даже рядом не видно, а они уже массово «рушатся».
Не лишним будет вспомнить, что при инаугурации Порошенко прямо ему под ноги упал без сознания солдат, состоящий в роте почётного караула.
Затем аналогичное событие случилось в лицее Ивано-Франковской области, когда там выступал Порошенко.
После этого, когда украинский президент произносил речь на годовщину создания Нацгвардии, чуть ли не на него рухнул один из нацгвардейцев, стоявших за его спиной.
И сколько предупреждений ещё нужно?
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