Видимо, российские и немецкие парламентарии начинают приходить к единому мнению по этому вопросу. А сейчас между ними готовится уже традиционный футбольный матч.

Делегацию Госдумы возглавляет Александр Жуков, являющийся первым вице-спикером. Лейтмотив очередного спортивного товариществого состязания парламентариев двух стран: «Отфутболим США?». Как бы там ни было, а Россия и Германия уже начали разговор об отмене взаимных санкций.

Они не приносят пользы, в первую очередь, немецкой стороне. Там всё большее количество государственных деятелей уже начинает это понимать.

Депутаты России уже прибыли в Берлин, на очередной свой товарищеский матч по футболу, которые уже стали традиционными.

Спортивные состязания, как сообщил Жуков, дают возможности неформального общения депутатов. При этом может происходить решение «самых сложных проблем».

Парламенталии уже сумели повстречаться. Они выразили общее мнение, которое заключалось в том, что нужно прекращать и санкции, и контрсанкции. Следует приступить к налаживанию более тесного взаимовыгодного сотрудничества.

Также стороны обсудили проблемы, связанные со строительством «Северного потока-2». Похоже, и в этом вопросе Россия и Германия в лице своих депутатов нашли полное взаимопонимание.

Предыдущее футбольное противостояние российских и немецких депутатов состоялось в Москве в 2018 году. Встреча была очень упорной. Победу одержали депутаты России. Счёт 5-3.