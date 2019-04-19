Порошенко вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний

Беседа с президентом Украины Петром Порошенко начинается в центральном надзорном ведомстве страны 7 мая в 10 часов. Украинский лидер будет допрошен по делу о гибели людей в ходе протестов на Майдане в 2014 году.

Ожидается, что президент Украины также поставит свою подпись под протоколом допроса, который проводился в ноябре 2016 года. Напомним, в мае прошлого года Генпрокуратура предоставила суду обвинительный акт в отношении одного из командиров подразделений Национальной гвардии, который принимал участие в силовом разгоне митингующих во время протестов на Киевском Майдане.

Протокол допроса 2016 года до сих пор не имеет подписи пока ещё действующего главы Украинского государства. По этой причине показания Петра Порошенко в «деле Революции Достоинства» не могут стать частью материалов следствия и использоваться в процессе расследования. Как отмечается, Петру Порошенко семь раз направляли на подпись протоколы по инициативе главы украинского надзорного ведомства и его помощников. Покидающий в скором времени свой президентский пост Порошенко в одном из публичных выступлений говорил о том, что в ходе событий на Майдане в 2014 году оказывал помощь раненым и выносил тела погибших. Однако эти признания в Украине ставят под сомнение.