Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру

Об это сегодня, 7 мая, заявил Сергей Горбатюк (руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины). В настоящее время «бывший действующий» глава Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана.

Как утверждает Петр Порошенко «он сам лично выносил тела погибших, и при этом помогал раненным во время Евро майдана». Журналистку Татьяну Высоцкую этот рассказ возмутил. Она считает, что Порошенко «сильно преувеличивает» свою роль, тем самым пытаясь переписать историю.

К ней присоединился и украинский политик Олег Царёв. По его мнению, глава Украины никак не мог выносить раненных и убитых во время Евромайдана, поскольку на тот момент ещё сам не определился, к какой стороне ему примкнуть.

Горбатюк, во время беседы с журналистами, рассказал, что свидетель на допрос не прибыл, со следователем, ведущим это дело, «никто» не связывался и причину неявки не сообщал. Заявление транслировал телеканал «112. Украина».

Отметим, что Евромайдан – это хронология основных событий революции на Украине. Длился он в период с 2013 по 2014 г.



