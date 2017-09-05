Европейские СМИ назвали безопасность сильной стороной России при Путине

Ровно год и один день назад, 7 мая 2018 года, Владимир Путин вступил в должность президента России в четвертый раз. Вновь избранный российский лидер прибыл на церемонию инаугурации прямо из своего рабочего кабинета, тем самым продемонстрировав избирателям, что занимается текущими делами. Кроме того, он показал целой армии высокопоставленных чиновников, ожидавших его в роскошных залах Кремля, что нельзя откладывать реализацию целей, поставленных им во время очередного пребывания в должности президента, пишет Джеймс Уилсон.

Бесспорно, Путин — крайне популярная личность в российском обществе. Он пользуется таким высоким уровнем доверия и уважения, которого трудно достичь политику. Более того, Путин сохраняет его много лет. Отчасти это связано с тем, что он восстановил чувство национальной гордости россиян. Его противоречивая внешняя политика до сих пор во многом приветствуется и поддерживается в России, а в западных демократиях к ней относятся не только с отвращением и страхом, но и с долей уважения.

Путин умен и прекрасно осознает, что для завоевания народной любви мало «острого пера и меча». Подлинно историческая личность и уважаемый лидер нации должен осуществлять значительные перемены в жизни страны. Именно поэтому в первый день своего четвертого срока он издал указ о национальных целях и стратегических задачах, направленных на развитие Российской Федерации до 2024 года.

Нацпроекты направлены на развитие страны. Их цель, помимо прочего, заключается в модернизации инфраструктуры, развитии бизнеса, создании условий для всеобъемлющего продвижения цифровой экономики. По указанию президента на означенные цели было выделено более 380 миллиардов долларов — и это значительная сумма по любым меркам.

Строительство моста к аннексированному Крыму через Керченский пролив стало прелюдией к будущему успеху Путина в этом регионе. Этот широкомасштабный инфраструктурный проект завершился вовремя — всего спустя неделю после инаугурации, что стало политическим прецедентом. Мост стал новым транспортным узлом. Благодаря ему появилось множество рабочих мест в связанных [со строительством и эксплуатацией моста] отраслях. Успешный опыт выполнения конкретной задачи в столь трудных экономических и внешнеполитических условиях послужил поводом для дискуссий о запуске дополнительного национального проекта модернизации старых и строительства новых крупных инфраструктурных объектов. Например, речь идет о мегапроекте по добыче и сжижению газа на полуострове Ямал к северу от Северного полярного круга. Этот проект подтверждает статус России как лидера в арктической энергетике.

Сегодня многое зависит от геополитики и развития инфраструктуры, однако именно финансовый сектор остается источником жизненной энергии современного мира. Вот почему, оценивая первый год четвертого срока Путина, необходимо учитывать его финансовую политику. Несмотря на тяжелое внешнее давление и негативное отношение большинства россиян к членам правительства, отвечающим за экономическую политику государства, Путин смог сохранить стабильность рубля, способствуя макроэкономической стабильности в целом на фоне резкого падения других национальных валют.

Однако повышение уровня благосостояния российского населения, снижавшегося в последние несколько лет, стало настоящей головной болью для российского лидера. Путин словно пришел к выводу, что единственный способ решения этой проблемы — стабилизация отношений России с Западом. Развитие сотрудничества пойдет на пользу обеим сторонам, и это понимают многие политики в западных странах. Австрия подписывает очередной контракт с Газпромом до 2040 года, Германия, несмотря на значительное давление со стороны Соединенных Штатов, продолжает поддерживать строительство «Северного потока — 2», рассматривая его как исключительно коммерческий, а не геополитический проект.

Многие страны, поддерживающие евроатлантическую солидарность, тоже считают, что сотрудничество с Россией взаимовыгодно. Венгрия и Турция стремятся усилить надежность своей энергетики за счет введения в строй новых блоков атомных электростанций, построенных российской корпорацией Росатом, ставшей за последние два президентских срока Владимира Путина мировым лидером на рынке атомной энергии. В деловых кругах Италии и Франции также слышны призывы к отмене санкций, поскольку европейские компании потеряли около 100 миллиардов евро с момента их введения. Утверждалось также, что Европа не смогла достичь поставленных политических целей и заплатила высокую цену за отсутствие политических достижений.

Наконец, неожиданным поворотом для Путина стали президентские выборы на соседней Украине. Бывший президент этой страны Петр Порошенко воспринимал Россию как личного врага, и в ходе предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин». Но во втором туре выборов избиратели отдали голоса Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на президентских выборах с 73% голосов. Пока еще слишком рано делать далеко идущие выводы относительно этого результата, но очевидно, что антипутинская позиция Порошенко ни к чему не привела, что дает много пищи для размышлений.