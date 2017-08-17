Савченко поделилась ожиданиями от президентства Зеленского

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно оградить себя от внешнего влияния Востока и Запада. По ее словам, Зеленский сейчас — это Савченко в 2016 году, и против него используются «все политтехнологии». Она также отметила, что еще никому не удавалось защитить Украину от внешнего влияния, не растеряв союзников.

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно оградить страну от внешнего влияния — как Запада, так и Востока. Об этом заявила в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Я прекрасно понимаю Зеленского как человека, он сейчас — это я в 2016 году. Это нужно выдержать, так как против него будут задействованы все политтехнологии, чтобы партия «Слуга народа» набрала меньше процентов», — заявила нардеп. По словам Савченко, для Зеленского грядет нелегкий период управления государством. Он должен не только защитить Украину, но и не растерять союзников.

«Этого не удавалось еще никому из украинских лидеров. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — добавила она.

«Набрать партии такое же количество поддержки, как и персональный человек, невозможно», — подытожила нардеп.

Ранее Савченко подчеркнула, что пока не будет вставать в оппозицию к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее Савченко поддержала кандидата от партии «Слуга народа».

«Я не буду вставать в оппозицию, мне хватило, в принципе, прочитать программу кандидата: это те пункты, которые я заявляла еще три года назад», — заявила парламентарий.

Савченко также дала Владимиру Зеленскому совет: «Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять...»

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастен к подготовке терактов на территории Украины — в частности, покушения на президента Петра Порошенко. В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Однако срок действия меры пресечения подозреваемых истек до суда.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку, говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой: «Шо, страшно?», и говорит, что «они» (власти Украины) боятся «нас».

Слова нардепа о сложной для нового президента Украины парламентской ситуации имеют под собой все основания.

Выборы в Верховную раду пройдут в 27 октября, до тех пор Зеленскому придется действовать с оглядкой на нынешний кабинет министров, который в основном открыто поддерживал экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», при том что большинство мест принадлежит «Блоку Петра Порошенко».

Впрочем, у нового президента есть возможность начать работу с новым правительством гораздо раньше. По закону он может распустить парламент и назначить досрочные выборы не позднее, чем за шесть месяцев до назначенной даты выборов в Верховную раду. Для этого Владимир Зеленский должен вступить в должность до 27 мая. Сам Зеленский предложил провести церемонию инаугурации 19 мая.