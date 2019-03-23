«Конкретно, не скромничает»: Надежда Савченко полагает, что Зеленский назначит её главой Минобороны Украины

Впрочем, она готова принять от новоизбранного президента и пост главы украинского МИД. Типа, попляшем, девочки.

Надежда Савченко уверена, что Владимир Зеленский вполне может назначить её главой Минобороны Украины. Ничего другого из её последнего интервью телеканалу «112» просто не следует.

Если этого не произойдёт, она не против стать министром иностранных дел. Вполне таки себе серьёзные заявления. Сделанные с патриотизмом в очах.

Надежда, которая отсидела по обвинению от команды Порошенко в подготовке теракта в Раде, считает, что может быть полезной новой команде, которая придёт к власти.

Она рассказала, что уже общалась с её представителями, но лично Зеленский с ней пока не встречался.

Поубивала людей. Посидела в России. Полный оверкиль на Украине, где её «окунули» в тюрьму вместе со званием Героини и номером один в партии Юлии Тимошенко.

Пора заняться существенным. Нет, не психиатрами, а серьёзными делами. Савченко полагает, что вполне может порулить украинскими вооружёнными силами или всеми иностранными делами.

Собственно, подобные ей уже находятся на таких постах и сейчас. Следовательно, ничего на Украине не может поменяться. Хотя, надежды остаются. Вот только, если они будут связываться с Савченко, то говорить уже, видимо, не о чем.

По мнению политологов, это уже начинает напоминать какую-то «палату номер шесть». Рули, братва, недолго нам осталось?