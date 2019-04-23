Премьер-министр Украины заявил, что Киев не признает российские паспорта граждан ЛНР и ДНР.

Сегодня, 8 мая, власти Украины собрались принять решение «о непризнании российских паспортов», которые, в недавнем времени, стало возможным получить гражданам ЛНР и ДНР. С этим заявлением, на заседании кабинета министров, выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что «выданные российские паспорта на нашей территории, будут официально признаны незаконными». То есть, новое постановление будет «пресекать» возможность пересечения украинской границы «с помощью этого документа».

Это также коснется и «использование» российского паспорта внутри страны. Органы, которые «способствуют» в получении документов гражданам ЛНР и ДНР, на территории Украины, будут признаны незаконными.

Владимир Гройсман утверждает, что Киев намерен обратиться к другим государствам с просьбой «поступить аналогичным образом».

Личный пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на «резкое заявление» Гройсмана. Он сказал, что «Россия как выдавала российские паспорта гражданам ЛНР и ДНР, так и будет выдавать дальше».



