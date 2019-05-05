«Никак не угомонятся»: Болтон сообщил, что США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Перед этим с аналогичной риторикой выступил и американский вице-президент Майк Пенс. Он сообщил, что венесуэльский народ стал жертвой двух диктаторских режимов, в том числе кубинского.

Сейчас в унисон ему выступил и Болтон в своём аккаунте в Twitter. Помощник президента по нацбезопасности сообщил, что США намерены и далее разрывать связи Кубы и Венесуэлы.

Болтон считает, что влияние Кубы прекратится после того, когда народ Венесуэлы «выступит за свободу». Пенс ранее договорился до того, что именно Гавана лишила Боливарианскую республику «богатства и свободы».

Эти заявления уже прокомментировал российский эксперт Владимир Шаповалов, работающий замдиректора в Институте истории и политики МПГУ.

В сравнении с периодом президентства Обамы, нынешняя администрация США существенно поменяла отношение к Кубе.

Ранее Вашингтон пошёл на беспрецедентный шаг, чтобы нормализовать отношения с Гаваной. Сейчас всё возвращается на круги своя. В США вновь зазвучала жёсткая антикубинская риторика.

В особенности она усилилась, когда наступила последняя фаза венесуэльского кризиса. И это не случайно, считает эксперт. У Кубы и Венесуэлы прочный союз. В возникшем кризисе Гавана полностью на стороне законного правительства и не подчиняется диктату США, который Вашингтон пытается навязать всей Латинской Америке.

Шаповалов отметил, что в своё время Венесуэла оказала помощь кубинскому народу. Сейчас Куба отдаёт свой долг.