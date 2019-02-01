«Кто, если не мы!»: Псковская дивизия ВДВ пополнилась ещё одним десантно-штурмовым полком

Десантники этого соединения неоднократно демонстрировали стойкость, честь и воинское умение. Когда было нужно, стояли до последнего.

Девиз «Кто, если не мы!» - это как раз для десантников. Сейчас Псковская 76-я дивизия ВДВ пополнилась ещё одним десантно-штурмовым полком. После этого их в её составе стало три.

Новый десантно-штурмовой полк участвует в завтрашнем параде Победы, который примет Псков.

В этом городе очень гордятся своими десантниками, и служить в их рядах считается особой честью.

На параде псковское подразделение ВДВ представят, помимо десантно-штурмового полка, артиллерийское подразделение, зенитно-ракетный полк, разведчики, связисты и женщины, служащие в российской армии.

Предположительное количество участников праздничного парада в Пскове превысит 1300 человек. Они будут сформированы в 18 парадных расчётов.

Россия продолжает укреплять свои ВДВ. Уже в ближайшее время в их составе появятся три новых танковые батальона с самыми современными танками.

Сейчас войны будут проходить в совершенно других условиях. Это нужно понимать и к этому нужно готовиться. Российским ВДВ отведена заметная роль. Именно поэтому их продолжают усиливать и готовить к противодействию возможной агрессии со стороны неприятеля.

Со своей стороны «десантура» Родину ещё никогда не подводила. «Войска дяди Васи» отличаются особым умением и упорством в бою. «Кто, если не мы!».