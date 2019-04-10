Помпео заявил об угрозе в Арктике со стороны России и Китая

Встреча Арктического форума в финском Рованиеми получилась неожиданно острой и скандальной. Автором скандала стал американский госсекретарь (и бывший руководитель ЦРУ) Майк Помпео, который решил использовать арктический саммит для того, чтобы нанести вербальный удар по арктическим проектам России и Китая, а также заявить об американских претензиях на главенствующую роль в арктическом регионе. Без традиционного американского бряцанья оружием тоже не обошлось, но в данном случае важен не перформанс самого Помпео (который повел себя не как дипломат, а как лоббист американского военно-промышленного комплекса), а тот сравнительно неожиданный результат, которого он смог добиться на саммите.

Однако нужно признать, что в целом мистер Помпео блестяще справился со своей задачей, ибо даже самые несмышленые журналисты и дипломаты смогли четко для себя уяснить два ключевых тезиса официальной американской позиции. А именно:

1) Америка вдруг обнаружила в Арктике «следы России» и «китайское влияние»

2) Америка намерена ликвидировать эти проблемы самым решительным образом.

Главную арктическую боль американской дипломатии Помпео сформулировал в виде жалобы. Оказывается, по его версии, «Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан». На самом деле Москва просто обозначает свои права и устанавливает свои правила в строгом соответствии с международным правом, но, как показывает практика, для наших заокеанских оппонентов само понятие международного права существует только в том случае, если его можно использовать в качестве инструмента давления на противников Вашингтона. И, соответственно, никогда в том случае, если его использование приведет к ограничению американских интересов. В конце концов, совсем недавно советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон показал чудеса искренности и признался, что ему и всей администрации Трампа не стыдно использовать термин «Доктрина Монро», и не постеснялся заявить о том, что Венесуэла находится в «нашем полушарии». В этих условиях бесполезно говорить о соблюдении международного права, в котором ни о каком «американском эксклюзивном праве на установление правительств в Западном полушарии» не сказано ни слова.

Очень жаль, что среди западных журналистов, присутствовавших на министерской встрече Арктического совета, не нашлось смельчака, который бы поинтересовался у госсекретаря Помпео, не считает ли он, что «Доктрина Монро» распространяется еще и на Северное полушарие планеты. Был шанс узнать много интересного о том, как в Белом доме воспринимают окружающую геополитическую и географическую реальность. Американцев часто подозревали в том, что они все ресурсы планеты (начиная от нефти и заканчивая ключевыми торговыми путями) делят на две категории: ресурсы в американской собственности и ресурсы, которыми американцы имеют полное право пользоваться как своей собственностью, потому что они «принадлежат всему человечеству». Но еще никогда (по крайней мере, в последние десятилетия) американская дипломатия не говорила так открыто о своих претензиях на право владеть или управлять другими странами (как в случае Венесуэлы) или ключевыми морскими путями (как это происходит в случае русской Арктики).

Впрочем, надо отметить, что у США претензии не только к России, но и к Китаю, которому досталась даже более серьезная доза критики и угроз. The New York Times пересказывает позицию американского госсекретаря: «Мистер Помпео был особенно остр в его замечаниях о Китае, который имеет статус наблюдателя в Арктическом совете. Он предупреждает, что усилия Пекина по созданию инфраструктуры в регионе и партнерству с Россией по новым морским маршрутам могут привести к превращению Арктики в еще одну область конкурирующих территориальных претензий, как и Южно-Китайское море. «Модель агрессивного поведения Китая в других местах покажет, как он относится к Арктике», — сказал он.

Но возникают обоснованные сомнения в том, что оно найдет понимание и поддержку в Пекине. Кстати, угроза с превращением Арктики в аналог Южно-Китайского моря выглядит в исполнении Помпео особенно комично. В Южно-Китайском море максимум успехов, которыми может похвастаться США, заключается в том, что американские военные корабли периодически могут там устраивать провокации «на грани фола», а Китай спокойно «столбит территорию». Если американская борьба с Россией будет такой же эффективной, как американская борьба с Китаем в Южно-Китайском море, то за наш успех в Арктике можно не беспокоиться. Хотя нужно признать, что американцы умеют выжимать максимум пиара из своих провокаций. Видимо, ради этих самых провокаций они и собираются наконец-то начать (с опозданием примерно на десятилетие) строить современный ледокольный флот, о чем торжественно сообщил главный американский дипломат.