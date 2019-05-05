Россия планирует выйти из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский считает, что если не будет найдет компромисс, то Россия выйдет из Совета Европы (СЕ) и из Европейской конвенции по правам человека. Напомним, что отношения между СЕ и российской стороной обострились в 2014-2015 годах из-за крымского референдума. Тогда представителей РФ лишили права голоса и ряда полномочий, после чего Москва перестала выплачивать взносы.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — сказал Солтановский в разговоре с журналистами.

При этом он считает, что для Москвы это был полезный опыт, который помог «модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему», интегрировать в европейскую систему российское образование.

Кроме того, он рассказал, чего удалось добить Совету Европы за 70 лет его работы и какой кризис происходит в Совете сейчас. По словам Солтановского, «Совету Европы удалось заложить основу единого европейского правового пространства, а в некоторых отраслях и сформировать единую для всех государств континента систему регулирования».

«Большим достижением является общеевропейский механизм обеспечения прав человека, который позволяет гражданам рассчитывать на равную защиту своих прав во всех странах Совета Европы», — отметил он в разговоре с журналистами агентства.

Помимо этого, он обратил внимание, что » не секрет, что Совет Европы сейчас находится не в лучшей ситуации». «Он переживает глубокий финансовый и институциональный кризис, причинами которого стало размывание в современных международных отношения принципа суверенного равенства государств, нивелирование ценности международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктурных целей», — отметил дипломат.

У СЕ, по словам постпреда России в Совете, сейчас «переломный момент своего развития: или ему удастся преодолеть кризис и сохранить свой нынешний формат, или он утратит статус панъевропейской организации», после чего, считает Солтановский, СЕ станет «придатком» Европейского союза». «Я убежден, что всем странам-членам Совета Европы необходимо посмотреть на текущую ситуацию в Совете Европы с точки зрения долгосрочных интересов и проявить политическую волю для преодоления этого кризиса», — подчеркнул Иван Солтановский.

Кроме того, дипломат прокомментировал слова нидерландского парламентария Тини Кокса, который предложил заплатить России взнос, направив свою делегацию в СЕ, передает ФАН. Кокс также предложил разработать процедуру совместного реагирования с участием уставных органов Совета Европы и генсекретаря, чтобы была введена ответственность за нарушение обязательств. Россия, по словам Солтановского, считает, что все страны-члены СЕ равны между собой как по правам, так и по обязательствам.

«Мы считаем, что бессмысленно говорить о нарушении какой-либо страной ее обязательств в рамках Организации, если ее права, зафиксированные в Уставе Совета Европы, не соблюдаются», — отметил постпред.

Напомним, что российских представителей лишили прав в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как прошел референдум в Крыму. После этого Москва прекратила участвовать в заседаниях, а с 2017 года приостановила внесение взносов до тех пор, пока в ПАСЕ не восстановят полностью ее полномочия. Это, как отметили в ассамблее, принесло немалые убытки для организации — финансовый дефицит составил 1,5 млн евро. При этом руководству ПАСЕ пришлось на девять процентов заморозить ее бюджет.

Из-за того, что Москва перестала выплачивать взносы, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обвинил ее в нарушении устава. Из-за этого инцидента Россию могут исключить из состава СЕ, если она не оплатит все пропущенные взносы в течение двух лет, то есть до конца июня 2019 года.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия может участвовать в заседаниях ПАСЕ только при условии полноправного членства в ассамблее, то есть если российским представителям вернут право голоса и полномочия.

В середине апреля глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия может вернется в ПАСЕ.

«Все рассуждения на этот счет носят чисто гипотетический характер и не перейдут в реальную плоскость до тех пор, пока из правил процедуры ПАСЕ не будет устранена сама возможность односторонней дискриминации национальных парламентских делегаций по политическим мотивам», — отметил сенатор.

Однако пока преждевременно оценивать, сможет ли «реалистично настроенное большинство, понимающее значение России для Совета Европы», предоставить условия для возвращения российских делегатов. Пока, по его словам, все еще остаются меньшинства, настроенные агрессивно против России.