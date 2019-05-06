«Да это так, фигня»: КНДР назвало недавние ракетные учения «рутинными»

Таким образом, Пхеньян осудил неожиданно нервную реакцию на них западных стран. Это были всего лишь регулярные тренировки и не более того.

Словом, как уже шутят в Сети: «Да это так, фигня». Руководство КНДР, в свою очередь, назвало недавние ракетные учения «рутинными». Они были лишь частью обычных военных тренировок, проводимых регулярно.

Они не нагнетают ситуацию в регионе и не направлены против кого-либо. Такую официальную позицию высказал МИД КНДР.

Целью учений, проведённых КНДР 4 мая в Японском море, являлась лишь проверка оперативной боеготовности, в которой находятся пусковые установки Северной Кореи.

При этом запуски проводились лишь крупнокалиберных дальнобойных ракет и вооружений, относящихся к тактическим управляемым. Они предназначены для обороны передовых рубежей восточного побережья КНДР. Баллистические ракеты в этом учении участия не принимали.

Учения позволили руководству КНДР в очередной раз получить подтверждение того, что эти подразделения находятся в полной боевой готовности и готовы, при необходимости, приступить к решительным действиям.

При этом, представители Пхеньяна напомнили, что лишь на протяжении марта и апреля состоялось проведение американско-южнокорейских военных учений и дополнительных маневров Сеула, направленных именно против КНДР.

Северная Корея искренне не понимает, почему по поводу этих провокационных учений мировые СМИ хранят полное молчание. А вот ответные ракетные стрельбы вызвали на Западе настоящую истерию.

8 мая туда прибыл из Токио спецпредставитель США по КНДР, чтобы обсудить эти учения, которые Пхеньян считает рядовыми и не понимает, почему они вызвали такое повышенное внимание.