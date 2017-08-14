«Ура, мы ломим, гнутся шведы!»: Россия выслала двух шведских дипломатов

Суть предельно проста. Не нужно было наших трогать бездоказательно. Оборотка последует.

Россия выслала двух шведских дипломатов. Это был вполне адекватный ответ на действия Стокгольма по отношению к нашим представителям МИД в Швеции.

Сообщение об этом уже распространено пресс-службой МИД Швеции. В нём сказано и о причинах такого действия Кремля. Причём, достаточно объективно.

Причиной таких действий, которые предприняла Россия, считает ранее данный Швецией отрицательный ответ на получение дипломатических виз рядом российских представителей.

Россия ответила вполне мягко, но достаточно адекватно. Двух шведских дипломатов просто попросили покинуть Россию. Шведский МИД уже сообщил, что «очень сожалеет о таком решении».

Как пишут в Сетях, а вы, ребята, на что рассчитывали. Некоторые вспоминают и «Ура, мы ломим, гнутся шведы». Если Пётр Великий недостаточно научил, Владимир Путин напомнит.

Мария Захарова в ходе проведённого незамедлительно брифинга сделала официальное подтверждение. Шведские дипломаты высланы лишь в качестве ответной меры. Не более того. Никакой враждебности.

Первопричиной скандала явилось то, когда в феврале в Стокгольме задержали шведа. Перед этим он просто пришёл на обед в ресторане с российским дипломатом. Понятно – вездесущее КГБ.

Особенно подозрительным шведам показалось, что российский дипломат вскоре после этого покинул Швецию.

Однако, у него просто заканчивался срок визы, а вот новую ему Швеция открыть не захотела, не поясняя причин. Странноватенько. Если преступник, то он уже готов к тебе приехать.

Россия не обиделась. Россия ответила.