Главы ЕС встречаются сегодня в Румынии для обсуждения будущего еврозоны

Лидеры Европейского союза встречаются 9 мая в Румынии, чтобы определиться с дальнейшей стратегией после исторической неудачи Brexit. На встрече также планируется решить кадровые вопросы о новых назначениях на влиятельные посты.

27 национальных лидеров стран ЕС (исключением стала Великобритания) собираются в День Европы в городе Сибиу через 15 лет после того, как восточная экспансия ЕС окончательно разрушила железный занавес, разделивший Европу после Второй мировой войны. Углубление сотрудничества в еврозоне, развитие потенциала искусственного интеллекта и содействие переходу к более экологически чистому производству входят в число стратегических задач, которые лидеры обсудят на 2019–2024 годы. Однако аналитики уже предрекают, что никаких конкретных решений по официальной повестке не будет принято.

Ожидается, что основное время саммита займут неформальные дискуссии лидеров о назначении новых политиков на самые влиятельные роли в административных структурах ЕС. Кандидаты на пять постов будут представлены в конце этого года. Ожидаются кадровые изменения в Европейском совете, исполнительной Европейской комиссии, Европейском парламенте, Европейском центральном банке и совместной дипломатической службе.