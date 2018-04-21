Ранее предполагалось, что в ней примут участие 74 различных самолёта и вертолёта. По количеству лет, прошедших со дня того великого события.

Однако, метеоусловия распорядились иначе. У российских ВВС над Москвой оказались подрезаны крылья. Воздушной части Парада Победы помешала погода.

Не стоит думать, что наши лётчики не могут летать при любой погоде. Могут, и при любой. Однако, в этом случае на первое место выходят соображения безопасности. Столица и большое количество людей. Любые случайности должны быть исключены.

Это лишь третий случай, когда в проведение воздушной части Парада Победы вмешалась погода.

Первый был 24 июня в 1945 году. Тогда Москву накрыл сильный ливень. Второй раз произошёл в 2017 году. В тот раз столицу накрыла низкая облачность. Облака находились на расстоянии 300 метров над землёй. Полёты предполагали высоту 450-500 метров. Сейчас произошёл третий случай.

Жаль, конечно. Ранее предполагалось, что авиационная часть Парада Победы будет впечатляющей.

Над главной площадью страны предполагался пролёт модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ, стратегических ракетоносцев Ту-160 и фронтовых бомбардировщиков Ту-22М3.

Военно-транспортная авиация должна была быть представлена топливозаправщиком Ил-78 и самолётами Ил-76.

Не были забыты и вертолётчики. В честь Парада Победы предусматривался полёт перед зрителями вертолётов Ми-35, Ка-52, Ми-26, а также Ми-28НМ.

Завершить воздушную часть Парада должны были, по традиции, пилотажные группы «Русских витязей» и «Стрижей».

Лётчики были уже сосредоточены на девяти российских аэродромах и готовы продемонстрировать всё своё умение. Однако, вмешалась погода. Да и безопасность превыше всего.