Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Ирана. Документ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Исламской Республике.

Ограничительные меры направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами. Минфин США может заблокировать их активы в американской юрисдикции.



В указе говорится, что цель его заключается в том, чтобы лишить Иран доходов от металлопроизводства. Речь идет о доходах, которые «могут быть использованы для финансирования распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и военной экспансии», указывается в документе.

Ранее Иран направил Германии, Великобритании, Китаю и России уведомление о решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки.

В заявлении Трампа, направленном в конгресс в связи с введением санкций против Ирана, говорится, что эти меры затронут 10% иранского экспорта.

«Тегеран может ожидать дальнейших действий [США], если фундаментально не изменит свое поведение», — заявил Трамп. «Я рассчитываю когда-нибудь встретиться с иранскими лидерами для выработки соглашения и, что очень важно, для того, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — добавил он. «Мы призываем власти [Ирана] отказаться от своих ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своего народа и добросовестно вернуться к столу переговоров», — приводит Белый дом слова американского лидера.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Соглашение, заключенное в 2015 году, ограничивало ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Участниками СВПД являются также Россия, Германия, Китай, Великобритания и Франция, они не одобрили решение США. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Исламская Республика возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки в течение 60 дней не выполнят требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.