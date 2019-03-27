«Дядя Помпео, ты дурак?»: Госдума оценила призыв США не дать России достроить «Северный поток-2»

Похожую фразу, когда то сказал мальчик из известного советского фильма. Тогда взрослый дядя попытался втюхать ему один фантик от конфетки. Без содержимого.

Госдума уже оценила призыв со стороны США не дать России достроить «Северный поток-2». Перед этим Вашингтон в лице своего госсекретаря Помпео озвучил, что будет противодействовать продолжению реализации этого проекта.

Госдума ответила устами Игоря Ананских, отвечающего в ней за вопросы энергетики. Политик полагает, что политический истеблишмент США просто пытается всеми способами навязать Европе свой более дорогой газ.

Как говорится, ничего личного. Однако, когда в чисто экономические вопросы начинают вмешивать политические методы силового давления, это может означать лишь одно. Что-то не так в Датском королевстве.

Госдума полагает, что появление таких заявлений никак не сможет повлиять на то, в какие сроки будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Что называется, собаки лают, а караван – идёт.

Помпео в своём заявлении высказал уверенность, что «Северный поток-2» станет очередным рычагом давления Москвы на страны Евросоюза. Политологи задаются вполне естественным вопросом, предложите более выгодные экономические условия.

Если этого не получается, в ход вступает политика. А вот это уже противоречит всем законам. Именно экономика должна руководить политикой, а не наоборот. Значит, думайте, ребята, как свой продукт удешевлять.

Европа не дура. Ей не нужен, по Помпео, газ «из демократических источников». Ей нужен продукт качественный и более дешёвый. Не зря основные страны Еврозоны пошли на затраты, связанные с российским проектом «Северный поток-2».