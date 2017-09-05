«Забыла ты про всё давно»: Путин удивил Европу своей праздничной речью

Немецкие телеканалы искренне полагали, что в ней российский президент станет говорить лишь о проблемах, связанных с Ираном. Они крепко поошиблись.

Путин вновь удивил Европу. В этот раз своей праздничной речью, посвящённой Великой Победе. В ней он совершенно не затрагивал американо-иранский конфликт, возникший в последнее время.

Европу, видимо, уже давно не заботят жертвы Второй мировой. Она печатает принты Освенцима на женских мини-юбочках и помнит лишь то, что происходит сейчас. Поэтому Путин вновь их удивил.

Как для России, он сказал всё, что надо. Лидер РФ вспомнил подвиги солдат, погибших во имя Великой Победы. Помимо того, Путин обратился к мировому сообществу с обращением о необходимости сотрудничества в противостоянии терроризму и экстремизму.

О том, что возник очередной серьёзный американо-иранский конфликт, Путин, естественно знает. Тегеран своевременно предупредил об этом его посла в Иране.

Тема серьёзная. Однако, сегодня другой день для России. Путин, в первую очередь говорил об этом.

Немецкие СМИ решили иначе. Они предположили, что Россия и Путин вновь решили поразить Европу своей военной мощью. Одновременно, журналисты Германии отметили, что для россиян День Победы, видимо, самый значимый праздник.

Путин и ранее неоднократно заявлял, что для сокрушения нацистской угрозы нужен был «сплочённый и непреклонный народ с разящим оружием. В то же время, Победа потребовала «неимоверных жертв».

Однако, потомки фронтовиков вспоминают подвиг своих дедов «с гордостью».

Польшу немцы «свернули» за 26 дней. За такое же количество дней они брали в Сталинграде лишь несколько домов. Пока их всех не взяли в Сибирь. Плачутся теперь.