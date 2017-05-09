Владимир Путин: Россия в День Победы не «бряцает оружием»

Запад вновь начал истерить. С его слов, РФ при проведении шествий и парадов имеет цель запугивания других государств.

Владимир Путин не замедлил ответить. Он сообщил, что Россия в День Победы не «бряцает оружием».

Все мероприятия в День Победы проводятся совершенно не для этого. Их цель – «чествование победителей». Также эти парады нужны для того, чтобы ничего подобного тому, чем была Вторая мировая война, больше не повторялось.

Путин особо отметил, что продолжение этой традиции находится в полном соответствии с характером русского человека и представителей всех живущих в России национальностей.

Владимир Путин участвовал параде Победы. После этого, он возложил венок Неизвестному солдату, захороненному у стен Кремля.

К слову, этот памятник был, буквально усыпан цветами. Русские – помнят. Нужно будет – напомнят и другим.

Перед этим актёр Лановой ответил на вопросы европейских СМИ, почему русские так «носятся с Днём Победы». Мужчина напомнил, что Дания сдалась за один день.

«Гордая и непобедимая» Польша сопротивлялась Гитлеру 23 дня. В Сталинграде немцы брали за этот срок, в лучшем случае, лишь несколько домов.

Поэтому, это не «бряцание оружием». День Победы – это напоминание тем, кто предпочёл быстренько сдаться. Теперь стыдно это вспоминать.

Русские за освобождение Европы понесли миллионные потери. Теперь получают «благодарность».