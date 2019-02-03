Муси-пуси, вы серьёзно?: Эстония предъявляет России территориальные претензии

Аппетиты у прибалтов вполне себе подходящие. Они нацелились на Ивангород и на часть Печорского района.

Эстония на полном серьёзе предъявляет России территориальные претензии. Со слов главы МВД этой страны, ей не возвращено ещё 5,2% бывшей территории.

Также Эстония пожаловалась, что у России нет никакого желания приступать к обсуждению этого вопроса с Таллином.

А вот эта тема был поднята неспроста. Эстония ожидает визит Марин Ле Пен. Та известна своими постоянными заявлениями о том, что Крым вошёл в состав России абсолютно добровольно.

Однако, Эстония продолжает «голосить». По мнению её политиков, «в руках России» до сих пор находится 5,2% эстонской территории.

Несколько странным является такой момент. Эстония готова не только на их возврат, но и на денежную компенсацию. Вот тут и есть момент истины.

Однако, у России, к полному разочарованию эстонцев, нет намерений обсуждать этот вопрос. Москва считает, что всё уже давно урегулировано международными договорами. А, если денег хочется – иди на паперть.

«Гордая Эстония» чувствует себя очень обиженной. Она прибегает к кажущейся аналогии по Курильским островам.

Воевать Эстония с Россией, естественно, не намерена. Более того, эта страна постоянно говорит, что, благодаря членству в НАТО уже не опасается за покушения на свою территориальную целостность. Как гордая одинокая женщина, которую не любят.

Однако, и маленьким постоянно чего-то хочется. Пусть и не осуществимого. Грезы, в чём ваша сладость.