Депутат Верховной рады против инаугурации Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресения»

Депутат Украины Олег Куприенко заявил, что ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства нельзя проводить 19 мая, поскольку день является «гнилым воскресением». Отстаивать свою точку зрения он намерен как на фракции, так и в зале Верховной Рады, если такая возможность представится. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в «112 -Украина».

Как утверждает украинский политик, жизненный опыт у него огромный и он-то точно знает, что 19 мая – это самый первый день третье недели месяца (надо полагать речь идёт об астрологии, хотя сам Куприенко убеждает, что изучал астрономию).

Дело том, что в «гнилое воскресение» не только делать ничего хорошего нельзя, но и начинать тоже. Это моя позиция и отстаивать я её буду как на фракции, так и в зале Верховной Рады» подчеркнул в своём сообщении депутат.

При всём этом он отмечает, что его позиция никоим образом с предрассудками не связана. И даже объяснил почему. Согласно его мнению: «обычные солнечно-лунно-земные связи, которые связаны с гравитацией». И всё это вместе влияет на жизнь людей».

Исходя из его слов, «церемонию лучше провести на 7-10 дней позже. Ничего страшного не случится». Отметим, что ранее украинский депутат Виталий Куприй выдвинул предложение о том, чтобы провести инаугурацию 20 мая.



