Трамп отказался называть Россию врагом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «хочет поладить» с Россией и Китаем, потому что он «умный». По его мнению, только «глупые люди» не готовы идти ни с кем контакт. Россия со своей стороны призывает к оздоровлению отношений с США на основе взаимоуважения, говорил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет наладить контакт с Россией и с Китаем. Об этом он заявил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России.

Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный.

Глупые люди не хотят [ни с кем] ладить», — так он выразил свое недовольство тем, что Берлин не хочет увеличивать военные расходы, которые, по мнению Трампа, составляют 1% ВВП. Он отметил, что Германия как страна-участница НАТО обязана довести их до 2% ВВП.

Ранее в МИД России заявили, что улучшить отношения России и США можно только посредством равноправия и уважения интересов друг друга. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Президент США Дональд Трамп публично и в рабочих контактах не раз говорил о стремлении поладить с Россией, найти точки соприкосновения на различных треках взаимодействия. Президент России Владимир Путин также подтверждал, что мы готовы предпринять встречные шаги по оздоровлению ситуации в отношениях, которые деградировали не по нашей вине. Выправить положение можно только на основе принципов равноправия и уважения интересов друг друга», — отметили в дипведомстве.

Кроме того, там прокомментировали ближайшую встречу главы внешнеполитического ведомства США Майкла Помпео с его российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам представителей российского МИДа, желание организовать визит выразила американская сторона. Он «продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии», передает агентство.

«13-14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. Его может принять президент РФ Владимир Путин. В ходе переговоров с министром иностранных дел Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что это первый приезд Помпео в Россию в качестве «главы внешнеполитического ведомства, которым он стал год назад».

В ходе переговоров между главами дипведомств США и России планируется обсудить в рамках актуальных международных проблем «ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».

О том, что Россия готова к переговорам и налаживанию контактов, заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я призвал [Помпео] по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не эмоциями, строго руководствоваться нормами международного права и положениями Устава ООН. Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланс интересов», — сказал политик по итогам встречи с Помпео, которая прошла в Финляндии 6 мая.

«Навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивно, это тупиковая позиция», — считает Лавров.

Кроме того, министр ранее сообщил, что лидеры США и России могут встретиться, как только «у них будет такая возможность».

«Считаю, что мы [Сергей Лавров и Майкл Помпео] сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад», — сообщил российский дипломат 6 мая.

Разговор, о котором упоминал Лавров, состоялся 3 мая по инициативе американской стороны и продлился более часа. Дональд Трамп на следующий день отметил в своем твиттере перспективы диалога с Россией.

«Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по «сговору с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал президент США.

Между тем в Кремле сообщили о темах, которые обсуждали лидера двух стран. В частности, Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге об итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Глава российского государства отметил, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».

Еще одной темой разговора глав России и США стала ситуация на Украине. «Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении Кремля.