В США назвали темы переговоров главы Госдепа с Путиным и Лавровым

Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке Помпео в Москву и Сочи, представитель Госдепартамента высокого ранга.

У него неоднократно поинтересовались, планирует ли Помпео вести речь о возможности проведения нового раунда очных российско-американских переговоров на высшем уровне. Корреспондент прямо спросил, является ли обсуждение потенциального саммита частью повестки дня переговоров шефа американской дипломатии в Сочи. Дипломат ответил, что определенная ясность на этот счет может появиться после встреч госсекретаря США с российским руководством. «В плане саммита или будущих встреч [президентов] должен переадресовать вас в Белый дом. Посмотрим, каковы будут итоги визита», - указал ведущий брифинга.

При этом он подчеркнул, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. «Опять-таки, улучшение отношений между США и Россией отвечало бы нашим [американским] интересам», - отметил дипломат.

В Госдепе также отметили, что контроль над вооружениями будет одним из приоритетов переговоров Помпео с руководством России.

«Высокое место в повестке дня... займет контроль над вооружениями», - подчеркнул американский дипломат. В связи с этим он напомнил, что «президент Трамп дал ясно понять, что хочет [заключения] договоров по контролю над вооружениями, которые бы отражали современную ситуацию в мире». С точки зрения администрации США, «эти договоры должны включать большее количество стран и касаться большего количества систем вооружения, нежели нынешние двусторонние договоры с Россией», - пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Далее он подтвердил, что в ходе визита Помпео будет обсуждаться и «целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея». «Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией», - констатировал ведущий брифинга.

«Это работа дипломатии - встречаться, проводить честные беседы и работать над тем, чтобы искать сферы, в которых мы можем сотрудничать», - добавил он. «Мы не сможем в одночасье решить все вопросы [по которым у РФ и США существуют разногласия], но нам необходимо взаимодействовать, чтобы создать возможность для прогресса», - заявил американский дипломат. «У нас есть открытые каналы коммуникации по целому ряду ключевых вопросов, в том числе Афганистану, Северной Корее и борьбе с терроризмом. Взаимодействие с Россией может способствовать продвижению интересов США», - подчеркнул он.

Коснувшись дискуссий двух сторон по конфликту на востоке Украины и внутриполитическому кризису в Венесуэле, он выразил мнение, что США ясно довели до сведения России свои взгляды на преодоление противоречий по этим вопросам. «У нас [США] выработана чрезвычайно ясная политика, и госсекретарь совершенно четко [излагал ее] России по вопросам как Венесуэлы, так и Украины, какова наша обеспокоенность их [российских властей] действиями, и каким мы ожидаем путь вперед», - полагает дипломат.

При этом он ушел от прямого ответа на просьбу прокомментировать сведения о том, что старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл в ходе недавней рабочей поездки в Москву якобы обсуждала с принимающей стороной возможность «размена», предусматривающего смягчение позиций США по Украине в обмен на аналогичные шаги России по Венесуэле. «Если у вас есть вопросы о поездке Фионы, то я должен вас переадресовать в Белый дом, чтобы обсуждать существо ее визита и ее переговоров [в Москве]», - сказал ведущий брифинга.

Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в финском Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

Он также утверждал, что Россия, поддерживающая законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, делает «проигрышную ставку».

В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.