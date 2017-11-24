Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Глава МИД Японии Таро Коно под словами о «резких высказываниях» на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней. Об этом заявила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита в Москву японского министра иностранных дел.

«Может быть, речь идет о сложностях перевода. Резкие - для нас значит открытые, лицом к лицу, очень откровенные переговоры», - сказала она.

По итогам встречи с Лавровым в пятницу Коно заявил, что на переговорах прозвучали «резкие высказывания». Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона каких-либо резких высказываний не услышала.

Шино добавила, что ситуация на Корейском полуострове затрагивалась на переговорах Лаврова и Коно, но не была главной. «Конечно, они затронули вопросы, относящиеся к КНДР и ситуации с безопасностью в регионе во время рабочего ланча, - сказала она. - Но в основном переговоры касались двусторонних отношений».

Шино отметила, что переговоры вместе с рабочим ланчем продолжались около четырех часов, что свидетельствует о наличии большого количества тем для обсуждения.

В Токио не считают, что окно возможностей для заключения мирного договора с Россией закрылось, заявила Шино. «Я не считаю, что окно возможностей закрылось, - сказала она. - Оба министра [Лавров и Коно] усердно и искренне вели переговоры на протяжении четырех часов, а это значит, что они предпринимают максимум усилий для движения вперед».

«Если бы окно возможностей закрылось, они бы не говорили четыре часа», - добавила Шино.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.

Однако после того, как визит Синдзо Абэ в Москву в январе 2019 года не привел к прорыву, стороны констатировали, что в подходах Москвы и Токио к проблеме мирного договора сохраняются значительные расхождения.