Владимир Зеленский призвал Верховную раду: "Подумать о своей стране"

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский сообщил о том, что ритуал торжественной церемонии нужно провести 19 мая, и требует этого не он сам, а жители страны. Обращение избранного главы было адресовано Верховной Раде.

В ходе своей речи Зеленский отметил, чтобы депутаты думали «не о своих ксивах», а о стране, которая сейчас очень нуждается в организованной работе учреждений. Затем он сравнил Петра Порошенко с туристом в египетском отеле, который вроде бы и собирается домой (понимает, что пора), да вот все оттягивает этот момент до последнего. «Сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед. Паспортный контроль и таможня вас ждут!», - подчеркнул будущий лидер Украины.

Отметим, что призыв был опубликован вчера, 10 мая, вечером, в социальных сетях на странице команды Владимира Зеленского.



