Помпео «опопился»: США могут найти общие интересы с Россией

Госсекретарь готовится к визиту в Москву и Сочи. Он произойдёт 12-14 мая. Прорыв, вряд ли будет. Однако, налаживание двусторонних и постоянных контактов – явление положительное.

В Сетях уже шутят, что «Помпео «опопился». Не исключено, что США начнут предпринимать шаги для того, чтобы найти общие интересы с Россией.

Стоит вспомнить, что этому визиту предшествовали переговоры глав МИД двух стран. Затем, по инициативе США состоялись полуторачасовые телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

Сейчас в Москву «рвёт» Помпео. Как бы то ни было, это говорит о том, что контакты двух государств становятся более интенсивными. В любом случае, это свидетельствует о том, что стороны готовы говорить и договариваться.

Помпео перед своим визитом отметил, что у США имеется насущная необходимость того, чтобы достичь взаимопонимания в вопросах Афганистана и Сирии. Также, очень проблемной является венесуэльская тематика.

Помпео посчитал нужным отдельно подчеркнуть, что США и России нужно взаимодействовать там, где у этих государств «есть общие интересы».

Политологи уже отметили ряд важных моментов. Они заметили, что США находят «общие интересы» лишь там, где не могут справиться сами.

Венесуэла является их «подбрюшьем», а слушаться их не захотела. А вот у России и Китая вдруг оказалось там очень большое влияние. Куба, поддерживающая своих братьев, естественно, видит это. И встрепенулась. Есть от чего взволноваться Помпео.

Однако, прямой контакт США с Россией – это всегда хорошо. Миру нужен мир.