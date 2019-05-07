Зеленскому посоветовали присягнуть на верность украинским националистам ради сохранения рейтингов

Новоизбранному гаранту конституции Украины вскоре придется принимать решения, а значит— лишаться части своего электората, поскольку за него голосовали как националисты, так и те, кто симпатизируют РФ.

Об этом заявил глава украинского Института национальной памяти В.Вятрович. Чем больше времени пройдет с момента инаугурации, тем с большей критикой придется сталкиваться Владимиру Александровичу. По его словам, учитывая радикальные настроения в штабах националистов, в данной ситуации Зеленскому стоит играть на опережение и публично присягнуть им на верность. Таким образом, он сохранит значительную часть поддержки как на линии разграничения в лице военных, так и внутри страны в лице гражданских националистических организаций.

Напомним, что Зеленский настаивает на инаугурации 19-го мая. Решение же по дате принятия присяги на верность украинскому народу будет вынесено Верховной Радой на очередном заседании 14-го мая. Партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко поддержали инициативу проведения инаугурации 19-го мая, в таком случае у Зеленского будет время на роспуск правительства и оглашении досрочных выборов в парламент.