Французский политик, журналист, он же - глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Евросоюз прекратить давление на Россию и посоветовал изменить политику по отношению к НАТО. Его заявление было опубликовано накануне в издании Figaro.

Меланшон считает, что на следующих выборах в Европарламенте требуется назначить других депутатов, которые не станут продолжать «антироссийские и пронатовские истерии». Он также подчеркнул, что считает «глупой» идею о вступлении в НАТО Грузии.

Французский деятель признался, что его неоднократно называли «российским агентом», однако, как оказалось, это «прозвище» его нескольку не смущает и даже радует, ведь он желает мира.

Жан-Люк Меланшон – это известный левый французский политик. Последний его визит в Россию был в мае прошлого года, тогда он встретился со многими официальными лицами и даже принял участие в марше «Бессмертный полк».

Отношения РФ и западных государств «пошатнулись» после ситуации на Украине, а именно, когда Крым воссоединился с Россией.

В 2018 году Мелашон заявил, что «Европа начала готовится к войне с Россией», не спросив при этом мнения французского народа.

В начале этого месяца лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Совет Европы должен изменить свою политику к РФ и начать уважать её права.



