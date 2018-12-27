Украинская армия за сутки освободит Донбасс

С таким заявлением выступил экс-глава операции объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев. По его словам, для возвращения территорий Донбасса под контроль украинских властей военнослужащим понадобится не больше суток.

В дальнейшем, главной задачей украинской армии будет закрепление на границе с Россией, а после своей работой на освобожденных территориях займутся силы Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, и другие силовые структуры.

В этом же интервью для украинского телеканала Наев заявил, что силовой сценарий возвращения Донбасса на данный момент не рассматривается, поскольку правительство Украины во главе с Петром Порошенко выбрало дипломатический путь возвращения территорий, а Владимир Зеленский в свою очередь дал обещание этот курс продолжить.

Напомним, что всё еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с поста главы «ООС» и назначил на его должность генерал-лейтенанта Александра Сырского. Это назначение связывают с финальными перестановками в верхушках власти перед передачей полномочий главы государства Владимиру Зеленскому.