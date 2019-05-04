Генпрокуратура Украины начнет расследование о деятельности Петра Порошенко

С иском в адрес все еще действующего главы Украины обратилась коллегия судей киевского окружного административного суда (ОАСК).

В своих жалобах, которые были поданы в Генпрокуратуру (ГПУ) и Генеральное бюро расследований (ГБР), судьи указывают на давление Петра Порошенко, а так же глав Министерства юстиции и Национального банка Украины. Речь идет о признании ОАСК незаконным решение Верховного суда Украины о национализации Приватбанка. После этого, по словам судей на них было оказано существенное давление со стороны Порошенко, а так же Администрации Президента, что являло собой «посягательство на независимость и беспристрастность судебной системы». Исходя из действующего законодательства Украины, попытка давления на работу судей наказывается арестом до 3-х лет или же лишением прав занимать государственные должности на срок до 5 лет.

Напомним, что Приватбанк был национализирован в 2016-м году за одну гривну. До этого главным акционером банка являлся Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владея 41,6% и 33,2% акций соответственно.