Европейский союз откажется вводить санкции за раздачу российских паспортов на Донбассе

Глава Министерства Иностранных дел Чехии Т.Петршичек заявил, что Европейский Союз не намерен вводить санкции против России за раздачу паспортов жителям Донбасса.

Глава МИД так же заявил, что Евросоюз нацелен искать подход и компромисс в деловых вопросах с Россией, а не действовать методами давления. Примечательно, что с таким же заявлением выступил и румынский министр Т.Мелешкану. По его словам новые санкции не только не навредят России, но и создадут ряд проблем для Украины.

Известно, что страны ЕС редко сходятся в единстве взглядов на ситуацию на Донбассе. Так в свою очередь высказался литовский министр Л. Линкявичюс, который считает выдачу паспортов грубым нарушением международного права и настаивает на введении новых санкций. В самом же Европарламенте от комментариев воздерживаются, в данный момент проходят консультации и слушания по данному вопросу.

Напомним, что ранее П.Порошенко обратился к канцлеру Германии А.Меркель с просьбой ужесточить санкции в отношении России за выдачу паспортов на неподконтрольной территории Донбасса.

С 1-го мая упрощенной процедурой получения гражданства уже могут воспользоваться определенные категории жителей Украины, а конкретно — те, кто проживал на территории Крыма до присоединения его в состав субъекта в РФ. Те, кто обладают видом на жительство, беженцы, участники программы переселения и члены семей пострадавшие от депортации из Крыма.