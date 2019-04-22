Суд вынес решение по делу Зеленского

Оболонский районный суд Киева признал В.Зеленского виновным в незаконной агитации в период выборов Президента Украины.

Суд постановил, что кандидат в президенты допустил нарушения во время предвыборной гонки. Сумма штрафа составляет 850 грн, что по нынешнему курсу доллара равняется 32,4$.

Владимир Зеленский в день второго тура выборов нарушил тайну голосования и показал журналистам заполненный бюллетень, что является нарушением закона. Полиция на месте происшествия составила административный протокол, после чего кандидату оставалось ждать решения суда. Адвокаты Зеленского просили закрыть дело за отсутствием состава преступления, поскольку бюллетень якобы был продемонстрирован по просьбе журналистов, а агитационных лозунгов при этом не звучало. Так же по словам защиты Зеленского, в момент подписания административного протокола он признал свою вину.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в апелляционном суде.

Напомним, что Владимир Зеленский победил на выборах в Президенты набрав 73% голосов, его соперник по второму туру Петр Порошенко набрал в свою очередь 24,5%. Инаугурация на пост главы пройдет не позже 3-го июня. Точная дата будет вынесена решением Верховной Рады Украины 14-го мая.