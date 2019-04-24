«Украина снова удружила?»: В США на полигоне замечен российский ЗРК С-300

Этот комплекс был разработан ещё в советские времена и долгое время являлся одним из самых совершенных. В настоящее время он продолжает стоять на вооружении, но уже изрядно устарел.

Основные точки обороны России уже давно оснащены дивизионами С-400 «Триумф». Скоро их получат все российские ПВО. В то же время, В США на полигоне замечен российский ЗРК С-300.

Давно известно, что при Порошенко была принята секретная программа, в рамках которой США и украинское Минобороны осуществляют тесное сотрудничество. Именно в его рамках, Украина допустила американских военных к образцам советской военной техники, которыми она располагает. В числе их и С-300, которые во времена СССР стояли на обороне западных рубежей нашего государства.

Видимо, в США пытаются понять, почему их «Патриоты», которые несколько десятков лет назад вполне могли конкурировать с С-300, теперь совершенно не пользуются спросом в мире. Дороги и неэффективны в нынешних изменившихся условиях.

Даже Турция, несмотря на всё, оказываемое со стороны Вашингтона давление, отказалась от «Патриотов» и заключила с Россией двухмиллиардный долларовый контракт на приобретение С-400. Первый дивизион начнёт устанавливаться уже осенью.

Есть от чего США взволноваться. А Украина продолжает оголять свои западные рубежи обороны. Трудно представить, что этот комплекс С-300 они сняли с границы с Россией.

В то же время, применённые в нём разработки относятся ещё к 1980-м годам прошлого века. Подавляющее большинство из них в наше время совершенно неактуальны.

Давай, мальчик, давай. Украина отчаянно оправдывается, что то, что замечено на полигоне США, выполнено из папье-маше.